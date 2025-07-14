PKK’nın silah bırakma töreninin sponsorunun kim olduğu belli oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarında, Süleymaniye kırsalında gerçekleştirilen ve 30 PKK mensubunun silah bıraktığı törene ilişkin dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

DEM Parti tarafından organize edilen törene, Türkiye’den baro başkanları, sivil toplum temsilcileri, milletvekilleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik bir heyet katıldı. Katılımcılar dört otobüsle bölgeye taşındı.

Medyascope’un haberine göre, organizasyonun lojistik tüm giderleri konaklama, ulaşım, yemek ve protokol hizmetleri dahil IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Törenin ardından DEM Parti heyeti Barzani’yi ziyaret ederek, sürece verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Heyette DEM Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra Leyla Zana, Ahmet Türk ve birçok milletvekili yer aldı.