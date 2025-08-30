DEM Heyeti’nden Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti, önceki gün İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

3 saati aşan görüşmede sürecin değerlendirildiği belirtilirken, Öcalan’ın “demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bunun için de bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptığı” kaydedildi.

Öcalan’ın, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu, bu stratejik hamlenin anlaşılıp sahiplenilmesinin herkese kazandıracağını söylediği de belirtildi.

Kaynak: Hürriyet