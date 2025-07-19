Ahmediyan: İran, bölgenin jeopolitiğinde değişikliğe karşıdır

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Grigoryan, Azerbaycan tarafıyla yürütülen son müzakerelere dair bilgi verirken, Ermenistan’ın bölgesel koridorlara ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ahmediyan ise, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırısını kınayan Ermenistan’a teşekkür etti.

İran’ın bölgenin jeopolitiğinde değişikliğe karşı olduğunu yineleyen Ahmediyan, bu yaklaşımın tüm bölge ülkelerinin yararına olduğunu kaydetti.

İki taraf ayrıca, özellikle ekonomik alanda ikili işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.