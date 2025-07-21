Bugün Hz. İmam Seccad'ın (a.s) şehadet yıldönümü

Bugün hicri kameri 25 Muharrem 1447, miladi 21 Temmuz 2025, bir rivayete göre Ehlibeyt İmamları'nın 4.sü Seccad olarak bilinen İmam Zeynülabidin’in (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) torunlarından ve İmam Hüseyin’in (a.s) oğlu olan İmam Seccad, hk 38 yılında Medine kentinde dünyaya geldi ve Ehlibeyt'in zor günler yaşadığı dönemde hayatını sürdürdü.

Kerbela Olayı sırasında hasta olan İmam Seccad (a.s), kıyamın mirasçısı olarak babasının yolunu ve kıyamın önem ve içeriğini duyurmak için önemli çalışmalarda bulundu. Ehlibeyt'in 4. İmamı, İslami kültür ve medeniyetin kurulması ayrıca gerçek Kur’an-i tealimin yayılması için çalıştı ve kendine has aydınlığı ile Müslüman bilginler yetiştirmekle Kur’an-i Kerim ve Resulullah’ın (s.a.v) sünnetini korumaya çalıştı.

İmam Seccad (a.s) seçkin insanları toplayarak onları dini öğretilerle yetiştirdi, öyle ki tarihi belgelere göre o hazretin seçkin öğrencilerinin en az 170 kişi olduğu ifade ediliyor.

O hazretin Müslümanlar için geride bıraktığı en değerli miraslarından bir diğeri ise Sahife-i Seccâdiye dua kitabıdır.

Bu değerli eser İstanbul'da Kevser Yayınları tarafından basılarak Türk kitapseverlere sunulmuştur.

Kevser Yayınlarının internet sitesine göre kitabın tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

''Sahife-i Seccadiye, vahyin indiği evden semaya yükselen dualar mecmuasıdır. "Al-i Muhammed'in Zeburu"dur.

Sahife-i Seccâdiye; ibadet edenlerin ziyneti, secde edenlerin efendisi, Ehlieyt İmamları'nın dördüncüsü İmam Ali b. Hüseyin'in (a.s) yüce Allah'a hamd ve senasını, O'nu tenzih ve takdisini; peygamberlere, meleklere ve salih kullara salât ve selâmını; müminlere, Müslümanlara ve ihtiyaç sahiplerine dualarını, kulluktaki kusurdan dolayı istiğfarlarını, Rabbiyle olan münacatlarını ve kulluk aczi ve zilletiyle Alla'a yakarışlarını içeren, aynı zamanda insanlara İslâm'ın engin maarifini ve üstün adabını öğreten eşsiz bir hazinedir...''

Bazı Müslüman görüş sahiplerine göre Sahife-i Seccâdiye, Kur’an ve Nehcü’l Belağa’dan sonraki en büyük ilahî hakikat ve marifetler hazinesidir.

Sahife-i Seccâdiye'nin içeriği

Sahife-i Seccadiye, yalnızca Allah’a dua ve yakarış; O’ndan hacetlerin istendiği bir dua kitabı değildir. İçinde bir çok İslami bilim ve marifetleri barındırmaktadır. İçinde inanç, kültürel, sosyal, toplumsal, siyasi, doğa yasaları ve şeri hükümler dua formatında açıklanmıştır. Allah’la ilişki kurmak için çeşitli zamanlar ve farklı hallerin iktizasına göre dualar beyan edilmiştir. Bazı dualar Arefe duası ve Ramazan ayına veda duası gibi, yılda bir kez; bazıları hilali görmek gibi, ayda bir kez ve bazıları her hafta ve her güne ait dualardır.

Sahife’nin dualarının isimleri çeşitlidir ve İslami çok sayıda bilgi dua kalıbında açıklanmıştır. Bu kitapta teoloji, kozmoloji, antropoloji, gayp âlemi, melekler, peygamberlerin risaleti, Hz. Peygamber (s.a.v) ve Ehlibeyt’in (a.s) makamı, imamet, ahlaki fazilet ve çirkinlikler, bayramlara değer verilmesi, sosyal ve ekonomi konuları, tarihi işaretler, Allah’ın çeşitli nimetleri, duanın adabı, tilavet, zikir, namaz, ibadet… vb. gibi konular dua kalıbında söz konusu edilmiştir. Sahife-i Seccadi’yenin en meşhur duası “Mekarimu’l Ahlak” duasıdır.

Bu dua, eskiden beri dua araştırmacıları tarafından üzerinde önemle durulmuş ve birçok ulema tarafından hakkında açıklamalar yazılmıştır. Bu duaya bu kadar çok önem verilmesinin iki nedeni vardır:

Kur’an-ı Kerim, nebevi sünnet ve masumların sünnetinden yararlanılmıştır,

Yüce eğitim, terbiye ve seyr-i suluk boyutlarından yararlanılmıştır.

Sahife-i Seccadiye’nin en önemli siyasi-dini içerikli duası, imamet konusudur. Yine onda teşbih akidesi olumsuzlanmıştır.