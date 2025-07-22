Pezeşkiyan: Nükleer bomba yapma niyetinde değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün “Sonsuza Dek İran” adlı ulusal özel programda Siyonist rejimin işlediği cinayetlere tepki göstererek “Bir rejim kurmuşlar ki, canı ne zaman isterse her yere saldırıyor, istediği kişiyi suikaste uğratıyor. Bu kadar vahşeti gerçekten kabul edebilir miyiz?” dedi.

Pezeşkiyan “Düşmanlar, İran’ın nükleer bomba yapmasına izin verilmemesi gerektiğini iddia ediyor. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Ama öyle bir hava estirdiler ki sanki İran bomba yapacakmış gibi. Peki onlar neden saldırılarında sivillere ve hastanelere saldırdılar? Hani İran’ın nükleer bomba yapacağı söyleniyordu? Neden sivilleri hedef aldınız? Bu bile yalandı. Biz nükleer bomba yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı.