Yemen: “Filistin 2” ile İsrail rejiminin havalimanını vurduk

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Ben Gurion Havalimanı’na karşı gerçekleştirdikleri başarılı füze operasyonunu duyurdu.

El-Mesire'ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada, “Filistin 2” süpersonik balistik füzesiyle işgal altındaki Yafa’daki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, bu operasyonun milyonlarca Siyonistin sığınaklara kaçmasına ve uçuşların durmasına neden olduğu belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu füze saldırısının mazlum Filistin halkı ve direnişçilerine destek amacıyla, Siyonist düşmanın vahşi soykırımına karşılık olarak gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze halkı ve kahraman Filistinlilere tarihsel destek veren Yemen halkına selamlarını iletti. Operasyonların, Gazze’deki savaş sona erene ve abluka kaldırılana kadar devam edeceği ifade edildi.

Bugün sabah erken saatlerde gerçekleşen Yemen’in füze saldırısı nedeniyle Ben Gurion Havalimanı kapandı ve Siyonistler panik halinde kaçıştı.