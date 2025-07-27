İran ve Irak Erbain işbirliğini görüştü

Bir heyetin başında dün Irak’a giden İran İçişleri Bakanı Vekili ve Erbain Merkezi Karargâhı Başkanı Ali Ekber Purcemşidiyan, Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir al-Şammari ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, İranlı ziyaretçilerin Erbain yürüyüşüne katılımını kolaylaştırmaya yönelik iki ülke arasındaki koordinasyonlar hakkında istişare ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Bunun yanı sıra, Pakistan İçişleri Bakan Yardımcısının da katılımıyla, bu ülkeden gelen ziyaretçilerin İran üzerinden Erbain yürüyüşüne katılımını sağlamak amacıyla üçlü bir toplantı düzenlendi.