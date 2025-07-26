Irak: Milyonlarca Erbain ziyaretçisini ağırlamaya hazırız

Bağdad Al-Youm’un haberine göre, Irak İçişleri Bakanı al-Şammari İran ve Pakistan İçişleri Bakan Yardımcıları ile Bağdat’ta yaptığı görüşmede ülkesinin Erbain günlerinde İmam Hüseyin’in (a.s.) milyonlarca ziyaretçisini ağırlamaya tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Al-Şammari, Irak halkı ve hükümetinin tüm etnik ve mezhepleriyle birlikte, İmam Hüseyin (a.s.) ziyaretçilerine hizmet etmekten ve bu büyük insani ve manevi görevi yerine getirmekten onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Irak İçişleri Bakanı ayrıca, ülkedeki tüm güvenlik ve hizmet kurumlarının, farklı ülkelerden gelecek ziyaretçileri karşılamak için tüm imkânlarını seferber ederek, böylece milletler arasında dayanışma ve kardeşliğin bir tablosunun sergileneceğini vurguladı.

Al-Şammari, İran ve Pakistan bakanlıklarıyla bölgesel işbirliğinin devam etmesinin önemine de dikkat çekerek, “Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve hareketlerini kolaylaştırmak için bu işbirliği sürmeli” dedi.