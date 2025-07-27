  1. İran
27 Tem 2025 16:07

İran Donanma Komutanı Hürmüz Boğazı'ndaki birlikleri ziyaret etti

İran Donanma Komutanı Hürmüz Boğazı'ndaki birlikleri ziyaret etti

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hürmüz Boğazı bölgesindeki birlikleri ziyaret etti.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hürmüz Boğazı bölgesindeki birlikleri ziyaret etti.

Amiral İrani'nin Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'nde görev yapan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

İran Donanma Komutanı, deniz yollarının güvenlik durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Amiral Şehram İrani, ''Yoldaşlarımızın uluslararası sularda ve özellikle Kuzey Hint Okyanusu'nda güçlü varlığıyla seyrüsefer güvenliği tam olarak sağlanmış durumda. Bugünkü ziyaretimizde birliklerin durumunu da değerlendirdik.'' dedi.

News ID 1928975

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