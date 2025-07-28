İran, Erbain için IKBY'ye teşekkür etti

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani bugün Selahaddin’de, İran'ın Batı Azerbaycan Valisi Rıza Rahmani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın özel selamını Başkan Bazrani’ye ileten Rıza Rahmani, Irak'a Haci Omeran Sınır Kapısından geçiş yapan Erbain ziyaretçilerine sağlanan kolaylıklardan dolayı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) teşekkür etti.

IKBY ile İran arasındaki tarihi ilişkiler ve dostluğun vurgulandığı görüşmede, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticaret hareketinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Batı Azerbaycan eyaletinin IKBY ile arasındaki tek kara sınır kapısı olan Temerçin'in Erbain ziyaretçileri ağırlamak için tam hazırlıklı olduğu açıklanmıştı.