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30 Tem 2025 10:19

Erakçi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

Erakçi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Erakçi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

Bakan Erakçi, Tacikistan’ın üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere bu sabah Duşanbe’ye ulaştı.

İranlı bakan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin tarafından karşılandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu bir günlük ziyarette, Erakçi’nin Tacikistanlı üst düzey yetkililerle ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüşmeler yapacağını ifade etti.

News ID 1929047

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