  1. Ekonomi
29 Tem 2025 21:09

Iğdır'da İran klimalarına yoğun ilgi

Iğdır'da İran klimalarına yoğun ilgi

Iğdır’da birçok iş yeri, yüksek soğutma gücüne sahip İran klimalarına yöneliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye genelinde 56 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerini gösterdi.

Iğdır’da birçok iş yeri, yüksek soğutma gücüne sahip İran klimalarına yöneliyor.

Yeşil Iğdır gazetesine göre; Vatandaşlar, İran klimalarından oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Klimaların soğutma alanına buz eklediklerinde daha uzun süreli ve etkili bir soğutma sağladığını ifade eden kullanıcılar, genel olarak bu ürünlerden gayet memnun olduklarını dile getiriyor.

Kapış kapış satılan İran klimaları bulunmakta zorluk yaşanıyor. 

News ID 1929034

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