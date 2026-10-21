İran Savunma Bakanı: Yeni teknolojilerle hedeflerimize odaklanıyoruz

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Lojistik Destek Bakanı Mehrdad Ahlaki Ketabçi, tekrarlanan tehditlere yanıtlarının söz düellosuna girmek değil, hazırlık seviyesini ve savunma kapasitesini artırmak olduğunu belirtti.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Ahlaki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mesaisinin ilk saatini Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri ile ordu hava savunmasının ihtiyaçlarını karşılamaya ayırdığını bildirdi.

Yeni teknolojilerle hedeflerine odaklandıklarını vurgulayan bakan, “Toprağı yeriz ama toprağımızdan vermeyiz” ifadesini kullandı.