Erakçi’den Macron’a: Söyleminizde tutarlı olun Sayın Cumhurbaşkanı!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarındaki çelişkilere tepki gösterdi.
Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı’nın 2018’de İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden hemen önce Macron’un ABD Kongresi’nde Fransa’nın anlaşmadan çekilmeyeceğini vurguladığını hatırlattı.
Erakçi, Macron’un o dönemde, “Fransa, imzaladığımız için nükleer anlaşmadan çekilmeyecek” dediğini belirtti.
Bakan Erakçi, Macron’un bugün ise İran’daki “her türlü nükleer faaliyete” her zaman karşı çıktığını iddia ettiğine dikkat çekti.
Erakçi, paylaşımını Macron’a hitaben, “Söyleminizde tutarlı olun Sayın Cumhurbaşkanı!” ifadeleriyle tamamladı.
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