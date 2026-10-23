  1. Siyaset
23 Eki 2026 11:16

Erakçi’den Macron’a: Söyleminizde tutarlı olun Sayın Cumhurbaşkanı!

Erakçi’den Macron’a: Söyleminizde tutarlı olun Sayın Cumhurbaşkanı!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarındaki çelişkilere tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarındaki çelişkilere tepki gösterdi.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı’nın 2018’de İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden hemen önce Macron’un ABD Kongresi’nde Fransa’nın anlaşmadan çekilmeyeceğini vurguladığını hatırlattı.

Erakçi, Macron’un o dönemde, “Fransa, imzaladığımız için nükleer anlaşmadan çekilmeyecek” dediğini belirtti.

Bakan Erakçi, Macron’un bugün ise İran’daki “her türlü nükleer faaliyete” her zaman karşı çıktığını iddia ettiğine dikkat çekti.

Erakçi, paylaşımını Macron’a hitaben, “Söyleminizde tutarlı olun Sayın Cumhurbaşkanı!” ifadeleriyle tamamladı.

News ID 1939314

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler