Yemen: Suudi Savunma Bakanlığı hedef alındı

Yahya Seri yaptığı açıklamada, birinci operasyonda Suudi Arabistan’ın başkentindeki Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığını belirtti. İkinci operasyonda ise Dammam’daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı’nın hedef alındığını ve uçuş trafiğinin durdurulduğunu kaydetti.

Suudi koalisyonunun saldırılarına değinen Seri, düşman tarafın son 100 gün içinde Yemen şehirlerine karşı 2 bin 900’den fazla hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini vurguladı.

Seri, Suudi güçlerinin sivil yerleşim alanlarını hedef alarak aralarında çoğunlukla kadın ve çocukların bulunduğu, 562’den fazla ölü ve yaralıyla sonuçlanan onlarca katliama imza attığını ifade etti.

