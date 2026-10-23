İran, Para Asya Oyunları’nda üst üste beşinci kez şampiyon oldu

5. Para Asya Oyunları kapsamında düzenlenen oturarak voleybol müsabakalarının finali, bugün (cuma) İran ile Kazakistan arasında oynandı.

Karşılaşmada Hadi Rızai yönetimindeki İran, rakibini üst üste üç sette 25-17, 25-15 ve 25-12’lik skorlarla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla İran Tekerlekli Sandalye Voleybolu Milli Takımı, Para Asya Oyunları’nda beşinci kez şampiyon oldu. İran, organizasyonun önceki dört edisyonunda da şampiyonluk elde etmişti.

İran milli takımı, finalde karşılaştığı Kazakistan’ı grup aşamasında da mağlup etmişti. Grup aşamasında Tayland’ı da geçen İran, Çin’i yenerek finale yükselmişti.