  1. Spor
23 Eki 2026 12:49

İran, Para Asya Oyunları’nda üst üste beşinci kez şampiyon oldu

İran, Para Asya Oyunları’nda üst üste beşinci kez şampiyon oldu

İran Tekerlekli Sandalye Voleybolu Milli Takımı, 5. Para Asya Oyunları finalinde Kazakistan’ı set vermeden 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

5. Para Asya Oyunları kapsamında düzenlenen oturarak voleybol müsabakalarının finali, bugün (cuma) İran ile Kazakistan arasında oynandı.

Karşılaşmada Hadi Rızai yönetimindeki İran, rakibini üst üste üç sette 25-17, 25-15 ve 25-12’lik skorlarla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu sonuçla İran Tekerlekli Sandalye Voleybolu Milli Takımı, Para Asya Oyunları’nda beşinci kez şampiyon oldu. İran, organizasyonun önceki dört edisyonunda da şampiyonluk elde etmişti.

İran milli takımı, finalde karşılaştığı Kazakistan’ı grup aşamasında da mağlup etmişti. Grup aşamasında Tayland’ı da geçen İran, Çin’i yenerek finale yükselmişti.

News ID 1939316

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