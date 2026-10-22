Nijerya'da en az 80 milyon çocuk kurşun zehirlenmesi riski altında

Salako, başkent Abuja'da "2026 Uluslararası Kurşun Zehirlenmesini Önleme Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kurşun zehirlenmesinin ciddi bir halk sağlığı ve çevre sorunu olduğunu ifade etti.

Nijerya'da en az 80 milyon çocuğun kurşun zehirlenmesi riski altında bulunduğunu aktaran Salako, çevresel ve mesleki kurşun maruziyetini önlemeye yönelik tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu.

Bu yıl "Tespitten Önlemeye" temasıyla düzenlenen etkinliğin, kurşun maruziyetinin kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik somut adımların hızlandırılması açısından önem taşıdığını belirten Salako, özellikle çocukların, doğurganlık çağındaki kadınların ve hamilelerin risk altında olduğunu vurguladı.

Salako, kurşunun başta beyin, böbrekler, kan ve sinir sistemi olmak üzere vücudun birçok sistemine zarar verebildiğini, belirgin belirtiler ortaya çıkmadan da kurşuna maruz kalınabileceğini kaydetti.

Kurşun zehirlenmesini önlemenin tedaviden daha etkili olduğunun altını çizen Salako, "Kurşun zehirlenmesiyle yalnızca tedavi yoluyla mücadele edemeyiz, mümkün olan her yerde maruziyeti önlemeliyiz." dedi.