Haşdi Şabi güçleri Erbain için sahada

Irak’ın halk direniş güçlerinden Haşdi Şabi, Erbain merasimi kapsamında Diyala ekseninde güvenlik planının ikinci aşamasını hayata geçirdi. Konuya ilişkin açıklama, Haşdi Şabi’nin Diyala’daki saha komutanlarından Sadık el-Hüseyni tarafından yapıldı.

El-Hüseyni, ikinci aşamada özellikle güvenlik ve lojistik açıdan kritik öneme sahip yedi bölgenin koruma altına alındığını belirtti. Bu çerçevede sahada çok yönlü tedbirlerin uygulanmakta olduğunu, halkın güvenliğini esas alan bir plan dahilinde hareket ettiklerini vurguladı.

Haşdi Şabi güçleri, Erbain yürüyüşünde ziyaretçilerin en çok kullandığı kara güzergâhları boyunca güvenlik kuşakları oluşturarak olası tehditlere karşı hazır konuma getirildi. Özellikle Mendeli-Menzeriye bölgesinden Bakuba hattına kadar olan güzergahta Haşdi Şabi’nin konuşlandığı ve bu hatta askeri denetim noktalarının kurulduğu bildirildi.

Bu bölgelerin geçmiş yıllarda terör saldırılarına sahne olması, bu yılki hazırlıkları daha da kritik hale getiriyor. Haşdi Şabi komutanı el-Hüseyni, “Kıyamete kadar sürecek bu kutsal yürüyüşte, düşmanın hedefi sadece halkın güvenliğini bozmak değil, aynı zamanda Kerbela ruhunu kırmak. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde on binlerce ziyaretçinin Diyala eksenine doğru hareket edeceği ve bu nedenle direniş güçlerinin yüksek teyakkuz halinde olacağı bildirildi. Haşdi Şabi'nin sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda lojistik destek, güzergâh kontrolü ve istihbarat takibi gibi birçok görevi eş zamanlı olarak yürüttüğü aktarıldı.

Irak’ın farklı bölgelerinden gelen gönüllü direniş güçlerinin de bu süreçte Erbain ziyaretçilerine yardımcı olmak üzere sahaya yönlendirildiği ifade edildi.