7 Ağu 2025 11:28

Usta İranlı sanatçı Mahmut Ferşçiyan komaya girdi

Ünlü İsfahanlı minyatür sanatçısı Usta Mahmud Ferşçiyan’ın komaya girdiği açıklandı.

ABD’de bir hastanede tedavi altında bulunan Ferşçiyan’ın sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Mahmut Ferşçiyan kimdir?

İranlı usta minyatür sanatçısı Mahmut Ferşçiyan, yalnızca bir ressam değil; aynı zamanda İran’ın kültürel hafızasında derin izler bırakmış yaşayan bir efsanedir. Eserleri, İran mitolojisinden dini anlatılara uzanan geniş bir yelpazede, duygu yüklü detayları ve eşsiz kompozisyonlarıyla tanınır. “Aşura Günü” ve “Zamene Ahu” (Ceylanın Kefili) gibi unutulmaz tabloları, halkın kolektif kimliğinde özel bir yere sahiptir. İsfahan’da yetişip sanatını Doğu ile Batı arasında evrensel bir dile dönüştüren Ferşçiyan, İran İslam mimarisi ve türbe tasarımlarında da önemli imzalar atmıştır.

