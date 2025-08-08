İran ve Rusya karşı karşıya gelecek

İran Milli futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç önümüzdeki 10 Ekim tarihinde Rusya'nın Volgograd kentindeki Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Rusya ile şu ana kadar 3 hazırlık maçı yapan İran, 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında İran, Azadi Stadı'nda ağırladığı Özbekistan ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

İran, üst üste 4 olmak üzere 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.