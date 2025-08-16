İran’dan ABD ve İsrail’e uyarı: Hoşgörü göstermeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı zorunlu savaşın esirlerinin ülkeye geri dönmelerinin başlanması 35. yıldönümü dolayısıyla bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, ''Bu kutlu gün, kahraman İran milletinin parlak ve eşsiz evlatlarının destansı kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını hatırlatıyor’’ denildi.

Yazılı açıklamada, ''Kahraman milletimiz, akıllı, bilge sahibi ve cesur liderliğiyle, herhangi bir gücün İran’la tehdit ve zorbalık diliyle konuşmasına izin vermeyeceğini kanıtladı.

46 yıl sonra uğradığı yenilgilerden ders çıkarmayan küresel istikbar (emperyalizm) bölgedeki sadık ajanı ve vekil gücü olan sahte, barbar ve çocuk katili Siyonist rejimle işbirliği yaparak İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir saldırı daha başlatmıştır.

Ancak pek çok analist, siyaset uzmanı ve yorumcunun itirafına göre bu şeytani komplonun sonucu onlara utanç verici bir yenilgiden, aşağılanmadan ve rezaletten başka bir şey getirmedi.

Genelkurmay Başkanlığı olarak ABD ve Siyonist rejimine, güçlü ve yenilmez İran'a karşı komplo kurmayı ve kötü eylemleri bırakmaları yönünde bir kez daha sert bir uyarıda bulunuyoruz.’’ ifadelerine yer verildi.

12 Günlük Savaş’ta gösterilen hoşgörünün kapsamlı operasyonları engellediği kayldedilen açıklamada, ''Eğer hatalar ve kötü eylemler tekrarlanırsa, eskisinden çok daha yıkıcı ve yeni sürprizlerle dolu eylemlerle karşı karşıya kalacaklar.’’ ifadesi kullanıldı.