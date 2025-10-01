ABD, Ortadoğu’ya onlarca havadan yakıt ikmal uçağı gönderdi

ABD, başta KC-135 Stratotanker ve KC-46 Pegasus uçaklarının da bulunduğu 30'dan fazla havadan yakıt ikmal uçağı Ortadoğu'ya sevk etti.

Uçaklar önce ABD'den Avrupa'ya, buradan da Katar'daki El Udeyd Üssü'ne gönderildi.

Pentagon’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Sevkiyatın bölgede gerilimin arttığı bir süreçte yapılması dikkat çekti.

El Udeyd: ABD'nin stratejik üssü

Katar’ın başkenti Doha’nın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında, çölün ortasında yer alan El Udeyd Hava Üssü, Amerikan ordusu için stratejik öneme sahip merkezlerden biri. Afganistan ve Irak savaşları sırasında kilit rol oynayan üs, savaşın en yoğun dönemlerinde yaklaşık 10 bin Amerikan askerine ev sahipliği yaptı. Bu sayı 2022 itibarıyla 8 bine düştü.

El Udeyd, aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı’nın ileri karargâhı olarak da işlev görüyor.