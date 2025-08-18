Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Beyaz Saray'da görüştü.

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" ancak barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Trump, "(Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında) Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız." diye konuştu.

Zelenski ise "Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üst düzey yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin yapacağı önemli toplantıya katılmak üzere Washington’a geldi. Liderlerin bir araya geleceği bu buluşma, uluslararası ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip.

Görüşmenin, Amerika ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ile beraber, AB ve NATO’nun da bölgedeki rolünü belirlemesi adına büyük bir fırsat sunması bekleniyor. Liderlerin toplantısı, dünya genelinde dikkatle izleniyor.