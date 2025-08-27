Wittkoff: Putin ve Zelenski’nin görüşmesi muhtemel

Reuters’e göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Wittkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında ikili bir görüşmenin olası olduğunu belirtti.

Steve Wittkoff, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Bence muhtemelen iş bir ikili görüşmeye varacak” dedi.

Wittkoff ayrıca, “Kişisel görüşüm, anlaşmayı sonuçlandırmak için Başkan Donald Trump’ın müzakerede bulunmasının gerekli olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Putin ve Zelenski arasında planlanmış herhangi bir görüşmenin olmadığını söyledi. Lavrov, belirli bir gündem sunulması halinde Putin’in böyle bir görüşmeye hazır olduğunu da ekledi.