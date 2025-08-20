Irakçi ile Abdulati Gazze'deki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede taraflar, Gazze'deki soykırımın devam etmesinden duydukları derin endişeyi dile getirerek, Siyonist rejimin Gazze şehrini işgal etme ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını şiddetle kınadı ve soykırımın derhal durdurulması ve bölgeye insani yardımların derhal ulaştırılması gerekliliğini vurguladı.

Abdulati ile Witkoff, İran'ı görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes çalışmalarının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran nükleer programı konusu da ele alındı.

Abdulati, İran'ın nükleer programına askeri çözüm bulunmadığını belirterek, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini sağlayacak müzakere sürecine geri dönülmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı.