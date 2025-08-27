Erakçi: İran halkı ABD ile müzakereleri faydasız olarak görüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Financial Times ile yaptığı son röportajda, İran'da birçok kişinin Amerika ile müzakerenin sonuçsuz olacağına inandığını belirtti. Erakçi, “Halk bana diyor ki: Artık zamanını boşa harcama, onların tuzağına düşme” dedi.

Bakan Erakçi, Financial Times’a verdiği demeçte, İran’ın hala müzakereye hazır olduğunu ancak bunun yalnızca Washington’un görüşmeler süresince hiçbir askeri saldırı yapmayacağına dair garanti vermesi halinde mümkün olduğunu vurguladı.

Erakçi’nin açıklamaları, 2025 başında İran ve ABD’nin Umman aracılığıyla dolaylı görüşmelere başladığı dönemde geldi. Görüşmeler devam ederken İsrail, İran’a saldırdı ve birkaç gün sonra ABD, Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer merkeze saldırıda bulundu.

Erakçi, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine verdiği zararlarla ilgili olarak, “İran ayrıca Trump yönetiminin savaşın yol açtığı zararlar için tazminat ödemesini istiyor” diye kaydetti.