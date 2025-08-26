İran, terörle mücadelede Pakistan ile işbirliğine hazır

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde, terörün kökünü kazımak ve iki ülke arasındaki sınırları güvence altına almak için işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Tümgeneral Musevi, görüşmede Pakistan’daki son sel felaketi nedeniyle halkla dayanışma mesajı vererek, “Silahlı Kuvvetlerimizin kapasitesinin yettiği her türlü yardımı gururla kardeş Pakistan halkına sunacağız” dedi.

İranlı Tümgeneral iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle üst düzeyde çok iyi olduğunu ve bunun kardeşlik ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sınır güvenliği konusuna değinen Musevi “Ne yazık ki terörist grupların faaliyetleri sınırın her iki tarafında arttı. Bu nedenle, bölgedeki terörün kökünü kazımak ve sınırları güvenli hâle getirmek için işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın 12 günlük savaşı sırasında verdiği destek ve tutum için de teşekkür eden Musevi “İkili işbirliği sayesinde teröristlere karşı somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Geçmişte bazı adımlar atıldı, ancak bunların artırılması ve eksikliklerin giderilmesi gerekiyor” dedi.

Asim Munir de, İran’ın dayanışma mesajı için teşekkür ederek, Sistan ve Belucistan’da şehit olan güvenlik görevlilerini yad etti.

Pakistanlı komutan sınır güvenliği konusunda tam ortak görüşte olduklarını belirterek “Pakistan-İran sınırını dostluk, kardeşlik ve ekonomik kalkınma sınırına dönüştürmeliyiz ve bunu birlikte başaracağız.” diye kaydetti.

