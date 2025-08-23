İsrail'in Gazze saldırılarına dair son istatistikler

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin son verileri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, saldırılar sonucu şu ana kadar 62 bin 622 kişi şehit oldu, 157 bin 673 kişi ise yaralandı.

Son 24 saatte 61 şehidin cenazesi hastanelere ulaştırılırken, 308 kişi de yaralandı.

Ayrıca 18 Mart 2025’ten bu yana süren yeni saldırı dalgasında 10 bin 778 kişi şehit, 45 bin 632 kişi ise yaralı olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık, binlerce kişinin hâlen enkaz altında veya kayıp olduğunu bildirdi.

Gazze’de insani yardım dağıtım merkezlerini hedef alan saldırılarda ise sadece son 24 saatte 16 kişi şehit, 111 kişi yaralı oldu. Böylece bu merkezlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 76’ya, yaralıların sayısı ise 15 bin 308’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 8 ölüm yaşandığı, böylece kıtlık ve açlıktan ölenlerin sayısının 281’e ulaştığı belirtildi. Bu kişilerden 114’ünün çocuk olduğu açıklandı.