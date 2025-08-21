  1. Türkiye
21 Ağu 2025 15:26

Erdoğan ile Macron telefonda Gazze'yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Fransa tarafının talebiyle telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in pervasızlığının dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

