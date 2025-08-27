  1. Toplum
27 Ağu 2025 19:30

Tahran’ın merkezine İran'ın nükleer gücünü gösteren pankart asıldı

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na, İran'ın nükleer gücünü yansıtan “Bilim Güçtür” yazılı bir pankart asıldı.

Pankartta İranlı uzmanların yerli imkanlarla geliştirdiği santrifüj üretim cihazları yer alıyor.

