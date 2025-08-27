Tahran’ın merkezine İran'ın nükleer gücünü gösteren pankart asıldı

Tahran'daki İnkılap Meydanı'na, İran'ın nükleer gücünü yansıtan “Bilim Güçtür” yazılı bir pankart asıldı.
Pankartta İranlı uzmanların yerli imkanlarla geliştirdiği santrifüj üretim cihazları yer alıyor.
Tahran'daki İnkılap Meydanı'na, İran'ın nükleer gücünü yansıtan “Bilim Güçtür” yazılı bir pankart asıldı.
Tahran'daki İnkılap Meydanı'na, İran'ın nükleer gücünü yansıtan “Bilim Güçtür” yazılı bir pankart asıldı.
Pankartta İranlı uzmanların yerli imkanlarla geliştirdiği santrifüj üretim cihazları yer alıyor.
yorumunuz