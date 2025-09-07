  1. Dünya
7 Eyl 2025 15:29

Yemen, İsrail'in Ramon havalimanını İHA ile vurdu

Yemenli gruplar, Negev bölgesinde bulunan Ramon Havalimanını insansız hava aracıyla (İHA) ile vurdu.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna göre; Yemenli gruplar, Siyonist İsrail’e karşı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonu, Yemen'den ateşlenen üç İHA’nın engellendiğini ileri sürdü.

İşgal ordusu da Yemen'den fırlatılan üç İHA’nın İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Ramon Havalimanı hasar gördü

Rejim medyasına göre, Negev'deki Ramon havalimanının yolcu salonu, Yemenli gruplara ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu hasar gördü.

İHA saldırısında bir işgalci yaralandı

Ramon havalimanına düzenlenen İHA saldırısında bir işgalci yaralandı.

