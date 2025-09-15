  1. Dünya
İsrail'den itiraf: Hamas Gazze'nin işgalinden sonra da yenilmeyecek

Siyonist rejimin genelkurmay başkanı Eyal Zamir, ''Hamas Gazze'nin işgalinden sonra da yenilmeyecek'' dedi.

İsrail rejimin Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in dün siyasi yetkililerle yaptığı gizli görüşmede, Filistin direnişi Hamas'ın Gazze'nin tamamen işgal edilmesinden sonra bile askeri ve siyasi açıdan yenilemeyeceğini itiraf ettiğini bildirdi.

Haberde Zamir'in şu sözlerine yer verildi: “Savaş Hamas'ın Gazze Şeridi üzerindeki kontrolünü sona erdirmeyecek, Gazze kentini işgal operasyonundan sonra bile Hamas askeri ve siyasi olarak yenilmeyecek ve Gazze Şehri kontrol altına alındığında istenen hedeflere ulaşılamayacak.”

Zamir, tüm askeri operasyonlar tamamlandıktan sonra ordunun bölgenin kontrolünü sivil taraftan da devralması gerekeceğini, ordu bunu yapmazsa siyasi düzeyin belirleyeceği başka bir tarafın devralacağını kaydederek, kişisel olarak ordunun bu görevi tek başına üstlenmesini istemediğini vurguladı.

