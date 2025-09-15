Tel Aviv'deki teröristler giderek daha küstahlaştı

İran Cumhurbaşkan Mesut Pezeşkiyan, Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, Siyonist İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını 'diplomasiye yönelik bir saldırı' olarak nitelendirdi ve ''9 Eylül 2025'te Katar'a yönelik düzenlenen hain saldırı, İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yürütülen diplomatik çabaları boşa çıkarmayı amaçlayan önceden planlanmış bir saldırıdır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Geçtiğimiz hafta Doha'ya yapılan saldırıların salt terörizm olduğu konusunda hiçbir şüphe olmamalı; Bu eylem, Tel Aviv rejiminin tüm ahlaki ve hukuki sınırlamaları aştığının kanıtıdır.'' ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, ''Bu saldırı, hukukun üstünlüğü değil askeri gücün artık belirleyici faktör olduğunun aleni ve utanmaz bir ilanıdır Ne yazık ki Tel Aviv'i yöneten teröristler, Haziran 2025'te diplomasiye benzer bir ihanetin ve ülkemize dayatılan bir savaşın başlatılmasının ardından hissettikleri masumiyetten sonra giderek daha küstahlaştı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçların soykırım teşkil ettiğine hükmettiğine dikkat çeken Pezeşkiyan, ''Bu rejimin ölüm makinesi işlemeye devam ediyor ve artık Katar'a kadar uzandı'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

''Bu yıl sözde meşru müdafaa bahanesiyle birçok Arap ve İslam ülkesine saldıran İsrail saldırganlığını sürdürüyor. Bu rejim Batı'dan aldığı destek için cezadan kaçmaya devam ediyor.

Siyonist liderlerin hesap vermesi lazım ve bu rejime karşı saflarımızı birleştirmemiz gerek.

Hiçbir Arap veya İslam ülkesi İsrail saldırılarından muaf tutulmayacak. Yarın sıra herhangi bir Arap ve İslam başkentine gelebilir. Birleşmekten başka çaremiz yok.''

Siyonist rejim ve destekçilerine seslenen Pezeşkiyan, ''Doha'ya yapılan saldırı bir güç göstergesi değil, Bunun nedeni çaresizliktir. Tüm kırmızı çizgileri aştınız, tüm mantık ve yasaları hiçe saydınız, tüm medeni davranış ilkelerini ihlal ettiniz; Ancak istemeden de olsa önemli bir şey daha yaptınız: İslam ümmetinin kolektif iradesini uyandırdınız. Oynadığınız mağdur rolü anlamsız ve etkisiz hale geldi. Dünya görüyor, kaydediyor ve hatırlıyor.’’ diye konuştu.

Pezeşkiyan konuşmasının sonunda ''Siyonist rejim egemenliğimize, onurumuza ve geleceğimize savaş açtı. Biz de buna cevaben şunu ilan ediyoruz: Korkmayacağız, bölünmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız. Gazze'nin küllerinden adalet yükselecek. Doha, Beyrut, Tahran, Şam ve Sana'daki yıkılmış binaların enkazından İslam birliğine, insan kardeşliğine ve eşitliğe dayalı yeni bir düzen doğacaktır. Saldırganların cezalandırılması ve hesap vermesinin başlaması gerekir.’’ dedi.