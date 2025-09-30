Bekayi'den Mevlânâ anma günü mesajı: "Manevi miras, kültürler ve kalpler arasında köprü"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mevlânâ’yı anma günü vesilesiyle X sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı.

Bekayi, Mevlânâ’nın felsefesini şu dizelerle özetledi:

"Savaşta demir, mecliste ise mumuz,

Dostla mutluyuz, düşmana karşıyız."

Bekayi "30 Eylül, Mevlânâ Anma Günü, sınırları ve zamanı aşan; barış, insan onuru, sevgi ve diyalogun ortak dilini dünyaya armağan eden bir mirası hatırlatır. Bu yüksek tasavvuf, bilgelik ve Fars edebiyatı mirası, milletleri birleştiren en yüce insanî değerler için ilham kaynağı olmuştur. Bugün ise dünya, her zamankinden daha çok bu manevi mirasa ve kültürler ve kalpler arasında bir köprüye ihtiyaç duymakta.” diye kaydetti.