İran'da 11. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı düzenlendi

İran’da 29 Eylül, Şems-i Tebrizi’yi Anma Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

11. Uluslararası Şems ve Mevlana Konferansı dün 29 Eylül İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde başladı.

“Mevlana Celaleddin Rumi” ve “Şems-i Tebrizi” konularının ele alındığı bu konferans bugün sona erecek.

Hoy şehrinin özel valisi Gulam Hüseyin Azad, Türkiye’nin parlamentosundaki temsilcisi Kayhan Türkmenoğlu ile yaptığı görüşmede, İran ile Türkiye arasındaki sınır etkileşimlerinin genişletilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşme, dostane ilişkilerin desteklenmesi ve iki komşu ülke arasında karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi için değerli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Özel Vali Azad, görüşmede şunları vurguladı:

“Görüş alışverişinin, yapıcı diyalogların ve yürütme iş birliğinin bölgesel kalkınma ve farklı alanlarda entegrasyon için yenilikçi yollar sağlayabileceğine inanıyoruz.”

Hoy ili ve Van şehri, sınır bölgeleri olarak kültürel, tarihi ve ekonomik paylaşımları kullanarak geniş iş birliği platformları sağlayabilir. Bu tür toplantıların, ortak kapasitelerin ve hedeflerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Toplantıda taraflar ayrıca; sınır ticareti, turizm, ulaşım ve kültürel iş birliği alanlarındaki mevcut kapasiteleri gözden geçirerek, müzakerelerin devam ettirilmesi ve karşılıklı anlaşmaların takibinin önemini vurguladılar.

Sonuç olarak, bu toplantının sürdürülebilir, etkili ve verimli bir iş birliğinin başlangıcı olması ve koordinasyon yoluyla ortak başarı ve kalkınma için yeni alanlar yaratması hedeflenmektedir.