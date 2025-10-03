  1. İran
3 Eki 2025 14:08

''İAEK'nin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu’’ iddiasına yalanlama

İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu kurumun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu kuruma ve Türkiye'deki bağlı şirketlerine ait para veya mal varlıklarının dondurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Türkiye, İran'ın uranyum zenginleştirme ve nükleer faaliyetleriyle bağlantılı onlarca kişi ve kuruluşun mal varlıklarını dondurarak Tahran'a yönelik son BM yaptırımlarıyla aynı doğrultuda hareket etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, İran'ın enerji, gemicilik, bankacılık ve araştırma sektörlerindeki kuruluşları kapsıyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve nükleer yakıt üretimi ve uranyum dönüşümüyle uğraşan bazı firmalar Ankara tarafından kara listeye alınan en önemli kuruluşlar arasında yer alıyor.

