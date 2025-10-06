İran Dışişleri Bakanı, milletvekilleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda Erakçi milletvekillerine İran dış politikasındaki son gelişmeler hakkında bilgi vererek Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin ulusal çıkarlarını koruma girişimlerini özetledi.

Toplantıda sırasında, üst düzey İranlı diplomat, bakanlığın nükleer alandaki ilerleme, komşu ülkelerle bağların güçlendirilmesi, Güney-Güney iş birliğinin genişletilmesi, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok taraflı örgütlerin potansiyelinin kullanılması, Siyonist rejimin savaş ve soykırımına karşı aktif diplomasi, yurt dışındaki İran vatandaşlarının desteklenmesi ve ekonomik diplomasinin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere son bir yıldaki faaliyetlerini değerlendirdi.

Erakçi ayrıca milletvekillerine, Cumhurbaşkanı Pezeshkian'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katıldığı New York ziyareti hakkında da bilgi verdi.

BM Genel Kurulu oturum aralarında yaptığı görüşmeler ve İran'ın nükleer meselesiyle ilgili feshedilen BM Güvenlik Konseyi kararlarını geri almak için geri alma mekanizmasını kötüye kullanan üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin yıkıcı yaklaşımına karşı son diplomatik çabalarını içeren bir rapor sundu.