Oman Air haritalarından 'İsrail' İsmini kaldırdı

El Mayadin’e göre, İsrail medyası, Umman Havayolları’nın haritalarından sahte “İsrail” adını çıkardığını ve yerine “Filistin Devleti” ifadesini koyduğunu bildirdi.

Daha önce, Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Siyonist rejimi sert biçimde eleştirmiş ve “uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesi ve ülkelerin egemenliğine saldırısı” nedeniyle bu rejime karşı uluslararası yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti.

El-Busaidi, dünya topluluğunun bugün dayanışma, sorumluluk ve ortak işbirliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Filistin meselesinin bütün tartışmaların önceliği olması gerektiğini belirten El-Busaidi, “Şimdi işgale son verme ve on yıllardır süren çatışma ile yoksunluğu sonlandırmak için iki devletli bir çözümü gerçekleştirme zamanı gelmiştir.” dedi.

El-Busaidi, İsrail’in uluslararası çağrılara kayıtsız kaldığını, kapsamlı ve adil bir çözüm getirecek ciddi bir diyaloga girmeyi reddettiğini; güç kullanımını sürdürmesinin ve aklıselimin sesini bastırmasının uluslararası düzenin itibarını ciddi şekilde tehdit ettiğini eleştirdi.

Umman Dışişleri Bakanı, dünya toplumunu, İsrail’in “soykırım, Filistin topraklarının tahribi, abluka ve halkın aç bırakılması” politikalarını sürdürme kapasitesini sınırlayan somut adımlar atmaya çağırdı. Ayrıca, ablukanın kaldırılması ve zulme son verilmesi ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını amaçlayan barışçıl, küresel bir kampanya başlatma önerisini sundu.