ABD’nin koşulları resmen sunulmadıkça ciddi şekilde değerlendirilemez

İran Hükümeti Sözcüsü Fatma Muhacirani, basın toplantısında, yaptırım mekanizmasının (snapback) devreye girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhacirani, "Hükümet, bu durumun yaşanmaması için tüm diplomatik kapasitesiyle çaba gösterdi. Ancak bu mekanizma devreye girdiğinde, hükümet hazırdır" dedi.

Sözcü ayrıca, hükümetin bu tür gelişmeler için önceden planlamalar yaptığını ve yeni yönergelerle duruma uyum sağladığını ifade etti.

Yaptırımların hala İran halkını hedef aldığını vurgulayan Muhacirani “Takip ettiğimiz konulardan biri, komşularla ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel diplomasinin güçlendirilmesidir.” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Muhacirani "ABD tarafından İran'a resmen bir koşul sunulmadı ve doğal olarak bu ciddi bir şekilde değerlendirilemez." diye kaydetti.

Muhacirani "Doğal olarak sunulan her koşul, konseyler ve çalışma gruplarında incelenmelidir. Ulusal çıkarlarla ilgili konulara hızlıca evet ya da hayır denemez. Kesinlikle detayları, kapsamı ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Sözcü Muhacirani "Filistin halkının çıkarlarını sağlayan ve soykırımın durmasına yardımcı olarak, yedi on yılı aşkın süredir zulüm altında olan halkların haklarının gerçekleşmesini sağlayan her türlü kalıcı barış, İran’ın arzusudur." dedi.

Geçmişte İran’ın önemli kriz dönemlerinde, özellikle 12 günlük Mukaddes Savunma sırasında, diplomasi masasına yapılan saldırıların yaşandığını hatırlatan Muhacirani İran’ın her zaman diplomasiye temel strateji olarak bağlı kaldığını vurguladı.