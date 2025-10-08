  1. Siyaset
Erakçi, Türkmen mevkidaşı Meredov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov arasında yapılan telefon görüşmesinde ikili işbirliğinde son gelişmelerin değerlendirildiğini bildirildi.

Erakçi ve Meredov, diplomasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda ilişkileri kapsamlı bir şekilde genişletme konusundaki ortak isteklerini dile getirirken, özellikle enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

İki bakan, taraflar arasında istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.

