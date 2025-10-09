Gazze'de resmen anlaşma sağlandı

İslami direniş hareketi Hamas yaptığı yazılı açıklamada "Gazze'deki savaşın sona ermesini, işgalci güçlerin geri çekilmesini, insani yardımların girişini ve esir değişimini sağlayacak bir anlaşmaya varıldığını duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Direniş hareketi, "Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabulucu ülkeler olarak çabalarını ve savaşa nihai bir son vermeyi amaçlayan Başkan Trump'ın çabalarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamas ayrıca Trump'ı, arabulucu ülkeleri ve Arap ve İslamcı partileri, işgalci güçlerin anlaşmayı tam olarak uygulamasını zorunlu kılmaya çağırdı.

Hamas açıklamasında şöyle devam etti: "Ayrıca Başkan Trump ve garantör ülkeleri, işgalci güçlerin anlaşmanın uygulanmasından kaçınmasına veya anlaşmanın uygulanmasını geciktirmesine izin vermemeye çağırıyoruz."

Katar'dan açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Ensari, "Arabulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.