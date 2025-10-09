Siyonist Rejim Başkanı'ndan ateşkes ile igili açıklama

Siyonist rejimin Başkanı Isaac Herzog Gazze'deki anlaşma ile ilgili, bu rejimin bu Gazze'deki mazlum halka karşı işlediği suçlardan bahsetmeden, demagojiye başvurarak, "İsrail'in kalbi esirler ve aileleriyle atıyor!" dedi.

Siyonist rejimin Başkanı, "Varılan anlaşmaya tam desteğimi ifade ediyorum. Tutukluların serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesindeki liderliği için Başkan Trump'a teşekkür ediyorum." dedi.

Ne oldu?

İslami direniş hareketi Hamas yaptığı yazılı açıklamada "Gazze'deki savaşın sona ermesini, işgalci güçlerin geri çekilmesini, insani yardımların girişini ve esir değişimini sağlayacak bir anlaşmaya varıldığını duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Direniş hareketi, "Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabulucu ülkeler olarak çabalarını ve savaşa nihai bir son vermeyi amaçlayan Başkan Trump'ın çabalarını takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamas ayrıca Trump'ı, arabulucu ülkeleri ve Arap ve İslamcı partileri, işgalci güçlerin anlaşmayı tam olarak uygulamasını zorunlu kılmaya çağırdı.

Hamas açıklamasında şöyle devam etti: "Ayrıca Başkan Trump ve garantör ülkeleri, işgalci güçlerin anlaşmanın uygulanmasından kaçınmasına veya anlaşmanın uygulanmasını geciktirmesine izin vermemeye çağırıyoruz."