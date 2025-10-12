Şemhani'den Hürmüz Boğazı'yla ilgili önemli açıklama

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin danışmanı Ali Şemhani, konuk olduğu ''Savaşın Macerası’’ adlı programda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Şemhani, İran'a dayatılan 12 günlük savaşa değinerek, Siyonist İsrail’e karşı yürütülen Gerçek Vaat 3 operasyonunda İran füzelerinin vuruş kabiliyetinin daha etkin olduğu ortaya çıktığını söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili soruya Şemhani, "Hürmüz Boğazı son hamlede kapatılmalı. Henüz o aşamaya gelmedik" yanıtını verdi.

Ali Şemhani, ABD'nin Fordo nükleer tesisine saldırısı hakkında, "ABD savaş bittiğinde Fordo’ya saldırdı. İsrail savaşı kaybetmişti" değerlendirmesinde bulundu.

7 Ekim olayından önce İran’ın İsrail rejimini denizde yendiğini aktaran Şemhani, "Deniz savaşlarında düşmanın henüz bilmediği yetkilerimiz var" diye konuştu.