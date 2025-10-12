İran ve Türkiye üniversiteleri arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Mehr Haber Ajansı: Bilimsel ve uluslararası etkileşimleri genişletmek amacıyla, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi ile Türkiye'den Süleyman Demirel Üniversitesi arasında bilimsel, eğitimsel ve araştırma iş birliğine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu mutabakat zaptına göre, iki üniversite öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, uluslararası kurs ve seminerlerin düzenlenmesi ve akademik faaliyetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yapacak.

Bu mutabakat zaptının imza töreninde, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Seyyid Besir Haşimi, imzalanmasını bilimsel diplomasiyi güçlendirme ve uluslararası iş birliğini geliştirme yolunda etkili bir adım olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Ülkenin güneyindeki tıp merkezi olan Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, bölgesel ve küresel düzeyde bilimsel etkileşimlerin ve deneyim paylaşımının genişletilmesine her zaman önem vermiştir. Bu mutabakat zaptı, her iki ülkede de bilgi transferi, yeni teknolojilerin tanıtımı ve sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi için uygun bir platform sağlayabilir."

Haşimi sözlerinin devamında "Bu iş birliklerinin devam etmesinin, tıp bilimleri alanında bilim, araştırma ve teknoloji seviyesinin artmasına ve nihayetinde İran ve Türkiye halklarının Sağlık göstergeleri ilerlemesine imkan sağlayacağını belirtti" dedi.

Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alim Koşar da bu iş birliğinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu mutabakat zaptının imzalanması, iki ülke arasındaki bilimsel ve araştırma ilişkilerinin gelişmesinde bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Koşar ayrıca "İran'ın en prestijli üniversitelerinden biri olan Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi ile iş birliği, bilimsel, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi tanıtmak için değerli bir fırsat olacaktır." şeklinde konuştu.