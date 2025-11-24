Lübnan'da şehit komutan Tabatabai için cenaze töreni (+video)

Lübnan direnişi, şehit komutan Haysam Ali Tabatabai ve şehit arkadaşları için bir cenaze töreni düzenledi.

Hizbullah yetkilisinden Siyonist İsrail'e uyarı

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, tören sırasında yaptığı konuşmada, “Şehit Tabatabai sadece hareketin ilk komutanlarından biri değildi, aynı zamanda son saldırıları püskürtmede öncü bir rol oynadı ve ateşkes sonrası direniş stratejilerinin mimarı olarak kabul ediliyor” dedi.

Beyrut hükümetine seslenen Damuş, “Hükümet, vatandaşlarını ve egemenliğini korumakla yükümlüdür; dış baskılara ve dayatmalara direnmeli ve bunları reddetmelidir" ifadelerini kullandı.

Damuş ayrıca, “Düşman, Hizbullah’ın verdiği şehitlerle daha da güçleneceğinin farkında değil. Siyonistler endişelenmeye devam etmeli çünkü büyük bir hata yaptılar. Düşman ateşkes anlaşmasına uymadığı sürece, hiçbir plan veya öneriye bağlı veya yükümlü değiliz” diye konuştu.

Şehit Heysem Ali Tabatabai kimdir?

Seyyid Ebu Ali olarak tanınan Hizbullah komutanı Heysem Ali Tabatabai, 30 yılı aşkın süredir direnişin en kritik askeri operasyonlarında görev aldı. Güney Lübnan’ın özgürleştirilmesinden Rıdvan Birliği’nin kuruluşuna, tekfircilere karşı operasyonlardan Aksa Tufanı sürecine kadar birçok stratejik cephede komuta düzeyinde sorumluluk üstlendi. Tabatabai, Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik İsrail rejiminin düzenlediği bir saldırıda şehit oldu.