Güney Kore lideri Ankara’da: Erdoğan ve Lee Jae-Myung’ın gündeminde neler var?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ı resmi törenle karşıladı. Heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Myung ile ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.

‘Türkiye, stratejik bir ortak’

Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalar yaptı.

Anadolu Ajansı'na demeç veren Güney Kore lideri, “Türkiye, Güney Kore için stratejik bir ortak ve Avrasya bölgesinde önemli bir merkezdir. Güney Kore, kan bağıyla bağlı ‘kardeş bir millet' olan Türkiye ile stratejik ortaklığını değerlendirmeye ve güçlendirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Lee, Türkiye ile savunma, nükleer enerji, biyo-sağlık, yapay zeka ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğini genişletme planlarını aktardı.

‘Önemli bir potansiyel’

Güney Kore lideri Lee, aynı zamanda Türkiye'nin insansız hava sistemlerinde küresel bir lider olarak ortaya çıktığını belirterek “Güney Kore tank, topçu ve donanma gemileri gibi gelişmiş platformlarda olağanüstü bir rekabet gücü elde etti. Bu, iki ülkenin kendi güçlerini birleştirerek işbirliği yapmaları için önemli bir potansiyel olduğunu gösteriyor” dedi.

Güney Koreli şirketlerin Türkiye'deki Sinop Nükleer Santrali projesine katılımıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğine değinen Lee, “Dünya standartlarında nükleer enerji teknolojisine ve operasyonel güvenlik kabiliyetlerine sahip Güney Kore'nin, Türkiye'nin nükleer enerji gelişimine anlamlı katkılarda bulunmasını bekliyoruz” dedi.