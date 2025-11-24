  1. Siyaset
İran ve Fransa arasında önemli bir görüşme gerçekleşecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrow'un 26 Kasım Çarşamba günü Paris'te İranlı mevkidaşıyla bir araya gelerek görüşmelerde bulunacağını duyurdu.

El-Nahar'a göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrow'un 26 Kasım Çarşamba günü Paris'te İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geleceğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'na göre, görüşmelerin odak noktası ikili ve bölgesel meseleler ile İran'ın nükleer programı olacak.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu, İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini ve en kısa sürede işbirliğine yeniden başlamasını istememiz için bir fırsat olacak." denildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, "İki bakan ayrıca, serbest bırakıldıktan sonra hâlâ Tahran'daki Fransız büyükelçiliğinde bulunan ve İran'dan ayrılmalarına izin verilmeyen iki Fransız vatandaşının akıbetini de görüşecek." ifadelerine yer verdi.

