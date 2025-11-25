  1. Türkiye
İranlı diplomat Van Milletvekili ile görüştü

İran'ın Van Başkonsolosu Rıza Bağban Kondori’yi Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile bir araya geldi.

İranlı dipomat Van Milletvekili ile görüştü

Türkmenoğlu sosyal medya hesabından görüşme ile ilgili şunları yazdı:

"İran İslam Cumhuriyeti Van Başkonsolosu Sayın Reza Baghban Kondori’yi makamımızda ağırladık. Van’da açılması planlanan Başkonsolosluk binasının yeri ve yürütülecek çalışmalar üzerine son derece verimli bir istişare gerçekleştirdik. Şehrimizin uluslararası alanda daha da güçlenmesine katkı sağlayacak bu önemli adımın Van’ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

