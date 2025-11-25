  1. Türkiye
25 Kas 2025 13:29

MİT'ten casusluk operasyonu

MİT'ten casusluk operasyonu

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAE adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara operasyon düzenledi.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAE adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara operasyon düzenledi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin savunma sanayii yöneticilerinin bilgilerini toplamaya çalıştığı tespit edildi.

News ID 1932422
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler