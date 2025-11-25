MİT'ten casusluk operasyonu

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAE adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara operasyon düzenledi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin savunma sanayii yöneticilerinin bilgilerini toplamaya çalıştığı tespit edildi.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAE adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara operasyon düzenledi.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAE adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara operasyon düzenledi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin savunma sanayii yöneticilerinin bilgilerini toplamaya çalıştığı tespit edildi.
yorumunuz