İran, BDT ülkeleriyle ulaştırma işbirliğini güçlendiriyor

İran, Bakü’de düzenlenen 83. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Demiryolu Taşımacılığı Konseyi toplantısına katıldı.

Azerbaycan medyasına göre, 83. BDT Demiryolu Taşımacılığı Konseyi toplantısı Bakü’de başladı. Toplantıya Azerbaycan, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, İran, Ermenistan, Letonya, Estonya ve Afganistan demiryolu idarelerinin yanı sıra Demiryolları İşbirliği Örgütü (OSJD), BDT Yürütme Kurulu ve Uluslararası Demiryolu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu da katıldı.

Toplantıda, BDT demiryolları ağının 2025 yılının ilk dokuz ayındaki faaliyetleri, uluslararası taşımacılık için yük ve konteyner trenlerinin oluşturulması, uluslararası ulaşım koridorlarının geliştirilmesi, 2026 yılı uluslararası yük tarife politikası ve diğer konular ele alınacak.

Toplantı, 26 Kasım’a kadar devam edecek.

